https://static.news.ru/photo/43faa1d4-9d9f-11e9-bdfe-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Зиничев Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Группировка сил, которые задействованы в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, планомерно увеличивается. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Такую информацию он озвучил на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

По словам Зиничева, поэтапное наращивание происходит по предварительно составленному и согласованному плану. В общей сложности к ликвидации последствий паводка привлечено более 2,8 тыс. человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства, а также шесть воздушных судов.

Помимо этого, в регион направлены дополнительные силы МВД, Министерства обороны и Росгвардии. На месте продолжают работать и волонтёры.

Паводки в Иркутской области произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. 20 человек погибли, судьба полутора десятков людей неизвестна.