https://static.news.ru/photo/888c8944-9bdc-11e9-86cb-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Цивилёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв осмотрел стройплощадку на месте торгового центра «Зимняя вишня», где собираются разбить сквер. Кроме того, глава региона оценил возведение нового ТЦ.

Работы по созданию парка планируют завершить к 20 августа текущего года, пишет Life .

Осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К открытию сквера сосны предстанут перед кузбассовцами во всей красе. Фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок... К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее News.ru сообщал, что Заводской районный суд начал рассмотрение второго из трёх уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На скамье подсудимых находится Андрей Бурсин — руководитель тушения возгорания в ТЦ.