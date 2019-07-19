https://static.news.ru/photo/c003f924-aae2-11e9-898b-fa163e074e61_1024.jpg Мэр Сергей Гордеев Фото: kungur-adm.ru

Мэр города Кунгур Сергей Гордеев написал в местную прокуратуру заявление, пожаловавшись на акцию родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Инцидент произошёл в начале июля. Группа родителей пришла на культурно-массовое мероприятие, проводившееся на Соборной площади Кунгура, в одинаковых майках с надписями о закрытии школы для детей с ОВЗ.

Ранее мэрия признала здание аварийным и распорядилась перевести детей в обычные школы. Родители требуют построить новую коррекционную школу, полагая, что их дети не будут отставать от сверстников.

Акцию родителей Гордеев охарактеризовал как несанкционированное публичное мероприятие. Об этом, по его словам, свидетельствовала единая форма одежды участников с символикой «выражения коллективного или индивидуального мнения», а также наличие требований к органам госвласти и местного самоуправления.

По словам одной из участниц акции, «добрая половина кунгуряков» была в день мероприятия одета одинаково, но мэр заметил только родителей детей с ОВЗ и решил оштрафовать их, сообщает URA.RU . Журналистам не удалось получить комментариев ни в администрации города, ни в прокуратуре.

Ранее News.ru пиал, что в Подмосковье участница акции против строительства мусорного полигона попала в реанимацию. Она получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника в результате разгона митингующих полицией.