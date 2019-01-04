Главный борец с экстремизмом в РФ отправлен в отставку

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Тимур Валиулин

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел России по противодействию экстремизму Тимур Валиулин отправлен в отставку.

«Указом президента глава Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от занимаемой должности», — цитирует ведомство ТАСС.

Распоряжением руководителя государства отправлена в отставку и уже бывший руководитель миграционного отдела МВД РФ Ольга Кириллова. Чиновница уволилась с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее News.ru сообщал про добровольный уход с поста руководителя Росстата Александра Суринова. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.