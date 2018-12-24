Глава ГИБДД предложил понизить порог превышения скорости

https://news.ru/storage/news/555d2ce95dfcc35b0d1f701296025269/00bc7523-93a3-4bcc-8474-1159811e639a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников предложил понизить порог превышения скорости, а также увеличить размер штрафа.

«В большей степени здесь, конечно же, нужно посмотреть на ту ответственность, где водители превышают скорость на более чем 20 километров в час», — сказал глава ГИБДД в интервью на радиостанции «Милицейская волна».

Михаил Черников отметил, что понижение порога превышения скорости будет принято только после стандартизации отечественных дорог.

МВД и Минтранс должны представить предложения по вопросу введения наказания за превышения скорости на 10−20 км/ч. Соответствующий проект должны подготовить к весне 2019 года. С 2013 года наказание за превышение скорости менее чем на 20 км/ч не предусмотрено.

Ранее News.ru писал, что ГИБДД не планирует дополнительно проверять знания ПДД у россиян раз в 10 лет при замене водительских удостоверений. В ведомстве заявили, что данный вопрос обсуждается, но пока предпосылок для изменения регламента нет.