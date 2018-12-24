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Глава ГИБДД предложил понизить порог превышения скорости

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников предложил понизить порог превышения скорости, а также увеличить размер штрафа.

«В большей степени здесь, конечно же, нужно посмотреть на ту ответственность, где водители превышают скорость на более чем 20 километров в час», — сказал глава ГИБДД в интервью на радиостанции «Милицейская волна».

Михаил Черников отметил, что понижение порога превышения скорости будет принято только после стандартизации отечественных дорог.

МВД и Минтранс должны представить предложения по вопросу введения наказания за превышения скорости на 10−20 км/ч. Соответствующий проект должны подготовить к весне 2019 года. С 2013 года наказание за превышение скорости менее чем на 20 км/ч не предусмотрено.

Ранее News.ru писал, что ГИБДД не планирует дополнительно проверять знания ПДД у россиян раз в 10 лет при замене водительских удостоверений. В ведомстве заявили, что данный вопрос обсуждается, но пока предпосылок для изменения регламента нет.


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