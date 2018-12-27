Глава ФСБ Бортников отметит Новый год на службе

https://news.ru/storage/news/00edc3145629193a36810271dd07b88a/a1263fc2-b728-40c9-9d41-afee7ea99c26_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Бортников

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что 31 декабря он будет на работе и вечером поедет домой. Потом, возможно, ему придётся вернуться на службу.

«В зависимости от того, как будет складываться обстановка. У нас, как всегда, праздники — это трудовые будни. Мы работаем. Россияне могут спать спокойно», — приводит его слова Life.

Ранее Бортников заявлял о сохраняющейся в России террористической угрозе. Он полагает, что в дополнительной антитеррористической защите нуждаются объекты инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. При этом Бортников констатировал повышение уровня безопасности в местах массового скопления людей, писал News.ru.