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Глава ФСБ Бортников отметит Новый год на службе

Александр Бортников Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Бортников

общество [ версия для печати ]

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что 31 декабря он будет на работе и вечером поедет домой. Потом, возможно, ему придётся вернуться на службу.

«В зависимости от того, как будет складываться обстановка. У нас, как всегда, праздники — это трудовые будни. Мы работаем. Россияне могут спать спокойно», — приводит его слова Life.

Ранее Бортников заявлял о сохраняющейся в России террористической угрозе. Он полагает, что в дополнительной антитеррористической защите нуждаются объекты инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. При этом Бортников констатировал повышение уровня безопасности в местах массового скопления людей, писал News.ru.


#фсб #новыйгод #бортников
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