Александр Богомаз: главу Клинцов проверят на профпригодность

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз проверит на профпригодностью главу Клинцов Олега Шкуратова после коррупционного скандала. Дети чиновников вместо сирот отправились на отдых в Турцию за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

Глава региона прокомментировал ситуацию про поездку на море в марте 2018 года. Детей из неблагополучных семей «заменили» на отпрысков депутатов и сотрудников правоохранительной системы.

«Карлов сам с Клинцов, и его жена приглашала 50 человек для участия в торжественных мероприятиях в Турции. Она приглашала именно „Юнармию“ и волонтёров <...> Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы», — рассказал чиновник в интервью «Говорит Москва».

Андрей Карлов занимал должность посла РФ в Турции. 19 декабря 2016 года дипломата застрелили во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Россиянина застрелил экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Президент России Владимир Путин присвоил покойному звание Героя Российской Федерации посмертно.

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