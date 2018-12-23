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Александр Богомаз: главу Клинцов проверят на профпригодность

vk.com/klintsy.region_32

общество [ версия для печати ]

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проверит на профпригодностью главу Клинцов Олега Шкуратова после коррупционного скандала. Дети чиновников вместо сирот отправились на отдых в Турцию за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

Глава региона прокомментировал ситуацию про поездку на море в марте 2018 года. Детей из неблагополучных семей «заменили» на отпрысков депутатов и сотрудников правоохранительной системы.

«Карлов сам с Клинцов, и его жена приглашала 50 человек для участия в торжественных мероприятиях в Турции. Она приглашала именно „Юнармию“ и волонтёров <...> Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы», — рассказал чиновник в интервью «Говорит Москва».

Андрей Карлов занимал должность посла РФ в Турции. 19 декабря 2016 года дипломата застрелили во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Россиянина застрелил экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Президент России Владимир Путин присвоил покойному звание Героя Российской Федерации посмертно.

Ранее News.ru сообщал о чиновнике Ставрополья, оформлявшем «по дешёвке» медицинские справки. Речь идет о руководителе филиала № 24 ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Анатолии Лебедеве. Согласно данным следствия, в октябре и ноябре он получил от двух граждан по 15 тысяч рублей за установление группы инвалидности.


#Брянск
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