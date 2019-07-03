https://static.news.ru/photo/f585b61c-9d92-11e9-b6c3-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Руководитель антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров временно отстранён от должности из-за расследования дела Ивана Голунова — журналиста сетевого издания «Медуза». Проводится проверка.

В настоящее время продолжается проверка. На период её проведения сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности, — цитирует начальника пресс-службы столичного главка Юрия Титова « Интерфакс ».

Ранее Генпрокуратура РФ подтвердила передачу уголовного дела Голунова Следственному комитету. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра нашли свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Ранее, как писал News.ru, о передаче дела в СК рассказал адвокат Сергей Бадамшин. В то же время «Медуза» опубликовала расследование Голунова, с которым тот связывал своё задержание и последовавший арест.