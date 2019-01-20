Гигантская пробка создалась на границе России и Казахстана

https://news.ru/storage/news/dc612ea69a03f64342bd453b873fec63/5924b572-66cb-4107-94f4-ab5fc9bbdf8f_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Многокилометровая пробка образовалась на казахстанско-российской границе. Вторые сутки более 500 грузовых автомобилей не могут пересечь рубеж через пограничный пост «Сырым» на трассе «Уральск-Самара».

Возмущенные дальнобойщики в знак протеста уже дважды перекрывали дорогу на казахстанской стороне и на нейтральной полосе. У них заканчивается еда, вода и топливо, сообщает «Уральская неделя».

Фуры стоят в гигантской пробке с обеих сторон границы. Причиной затора стало появление на пограничном посту сотрудников департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области.

Водители обвиняют налоговиков в медленной работе. По их словам, на обслуживание одной машины уходит от 40 минут до часа. Более того, сотрудники фискального департамента не только проверяют документы на груз, но и снимают ксерокопии, причём даже с тех бумаг, что не имеют отношения к их работе.

Похожая ситуация наблюдалась здесь в прошлом году. Тогда проблему решили, отозвав налоговиков с границы.

Ранее News.ru сообщал, что Казахстан ратифицировал протокол о границах дна Каспия. Речь идёт о дополнительном протоколе к соглашению между Астаной и Москвой о разграничении дна северной части Каспийского моря для осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.