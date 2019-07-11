Новым главой Гидрометцентра России стал бывший руководитель перспективного развития «Ростелекома» Александр Снытко.
Вышел приказ о назначении Александра Евгеньевича Снытко директором Гидрометцентра, — сообщила представитель ведомства Оксана Пивцаева.
Она добавила, что предыдущий руководитель ведомства Дмитрий Киктев продолжит работу в качестве замдиректора. Кроме того, научный руководитель центра Роман Вильфанд сохранит свою должность, передаёт
Как ранее писал News.ru, специалисты Росгидромета выяснили, где находится самая холодная местность в Московской области. На ней расположен посёлок Черусти Шатурского района.