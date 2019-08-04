Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала причину погодных аномалий в российской столице.
По её словам, похолодание могло произойти из-за затока воздуха с северо-востока и большого количества облаков, в связи с чем город не может прогреться.
Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией, поэтому происходило добавление прохладного воздуха, — пояснила она.
При этом синоптик отметила, что на следующей неделе ожидается сокращение аномалий. Так, 5 и 6 августа будут прохладными, однако уже в среду погода приблизится к климатической норме.
Эксперт уточнила, что во второй половине недели столбики столичных термометров будут показывать от +19 до +25 градусов, а ночи станут теплее, передаёт
Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели. Уже 7 августа дневная температура воздуха в большинстве районов перешагнёт 20-градусную отметку.