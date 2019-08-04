https://static.news.ru/photo/9dc98daa-b6b9-11e9-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова назвала причину погодных аномалий в российской столице.

По её словам, похолодание могло произойти из-за затока воздуха с северо-востока и большого количества облаков, в связи с чем город не может прогреться.

Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией, поэтому происходило добавление прохладного воздуха, — пояснила она.

При этом синоптик отметила, что на следующей неделе ожидается сокращение аномалий. Так, 5 и 6 августа будут прохладными, однако уже в среду погода приблизится к климатической норме.

Эксперт уточнила, что во второй половине недели столбики столичных термометров будут показывать от +19 до +25 градусов, а ночи станут теплее, передаёт RT .

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели. Уже 7 августа дневная температура воздуха в большинстве районов перешагнёт 20-градусную отметку.