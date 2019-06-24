https://static.news.ru/photo/fa48b7e2-9678-11e9-a2f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не воспринимать понижение температуры как приход осенней погоды.

Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного, — пояснил он НСН .

Синоптик добавил, что температурный фон будет отличаться от нормы лишь на 2 градуса. Со вторника начнётся небольшое понижение до +24 градусов, а к субботе столбики термометров покажут +16 градусов. Кроме того, снизится давление.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 24 июня ожидается переменная облачность. Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду. Воздух днём прогреется до 26 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 10 градусов. В Подмосковье днём будет до 28 градусов, ночью — плюс 7–12, писал News.ru.