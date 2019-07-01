Тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в первую декаду месяца температура останется достаточно низкой, передаёт
Кроме того, в первой половине июля в городе возможны кратковременные дожди, но серьёзных ливней не ожидается, отметил эксперт.
Ранее News.ru писал о том, что 29 июня в Москве стало самым холодным днём более чем за 70 лет. В дневное время температура воздуха составила лишь плюс 11 градусов. Климатическая норма в это время года составляет плюс 22 градуса.