https://static.news.ru/photo/0c3830c6-9bf2-11e9-941a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первую декаду месяца температура останется достаточно низкой, передаёт ТАСС . Первого и второго числа столбики термометра будут колебаться в диапазоне 22-25 градусов по Цельсию. Потом они опустятся приблизительно на четыре градуса и к концу недели покажут 17-19 градусов, добавил синоптик.

Кроме того, в первой половине июля в городе возможны кратковременные дожди, но серьёзных ливней не ожидается, отметил эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что 29 июня в Москве стало самым холодным днём более чем за 70 лет. В дневное время температура воздуха составила лишь плюс 11 градусов. Климатическая норма в это время года составляет плюс 22 градуса.