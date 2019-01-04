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Тысячи человек погибли по вине пьяных водителей за год

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверок выявили более 51,5 тысячи нетрезвых водителей за 11 месяцев минувшего года.

Всего за этот период было зафиксировано 14,3 тысячи ДТП с участием пьяных автолюбителей. Это на 6,5% ниже по сравнению с показателем 2017 года.

«В этих ДТП погибли 3,8 тыс. человек и получили ранения 19,4 тыс. человек. Эти показатели также ниже показателей предыдущего года на 14,2% и 6,3% соответственно», — сообщили в ГИБДД.

Там подчеркнули, что в период новогодних праздников были задействованы дополнительные наряды ДПС, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории РФ уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними данными. Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тысячи ДТП, в которых свыше 16 тысяч человек погибли, ещё 193 тысячи россиян получили травмы различной степени тяжести.


#ГИБДД #ДТП
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