Водителей обяжут подтверждать знания ПДД

Российские водители будут подтверждать свои знания ПДД раз в 10 лет при плановой замене удостоверений. Такую инициативу озвучил на ежегодном конгрессе автошкол один из докладчиков. Он объяснил: это позволит повысить уровень подготовки шофёров и снизит аварийность.
Идею поддержал глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. Он отметил, что пересдающие теорию водители могли бы рассчитывать на скидки при покупке полиса ОСАГО. Добровольный экзамен для водителей одобрил и начальник ГИБДД России Михаил Черников. Он отметил, что подобные проверки должны быть добровольными.
Сейчас при замене прав раз в 10 лет водитель проходит медкомиссию, но никакие специальные тесты не сдаёт. Представители Союза автошкол в этом году уже предлагали ввести обязательную переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. Но в Госдуме не одобрили эту инициативу.
Проверять знания водителей предлагают потому, что за последние годы свод правил для водителей изменился до неузнаваемости. Многих привычных правил уже не существует, а также появилось много новых.
Новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»
Новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»
Например, согласно Техническому регламенту Таможенного союза, с 1 января 2017 года все новые автомобили на территории РФ должны быть оснащены системой оповещения о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Также в прошлом году начинающим водителям запретили буксировать транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде, управлять автомобилем без знака «Начинающий водитель».
С марта этого года вступило в силу постановление, согласно которому водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку со светоотражающими полосами при выходе из автомобиля вне населённых пунктов в тёмное время суток.
Новые правила, которые никто не знает, на руку сотрудникам ГИБДД. Ведь за них можно массово штрафовать водителей. Незнание закона не освобождает от ответственности. Многие водители уверены: главное — уметь крутить баранку без негативных последствий для себя и окружающих.