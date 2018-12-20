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Водителей обяжут подтверждать знания ПДД

Андрей Любимов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]
Эксперты говорят: инициатива трудновыполнимая и обернётся дополнительными поборами

Российские водители будут подтверждать свои знания ПДД раз в 10 лет при плановой замене удостоверений. Такую инициативу озвучил на ежегодном конгрессе автошкол один из докладчиков. Он объяснил: это позволит повысить уровень подготовки шофёров и снизит аварийность.

Идею поддержал глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. Он отметил, что пересдающие теорию водители могли бы рассчитывать на скидки при покупке полиса ОСАГО. Добровольный экзамен для водителей одобрил и начальник ГИБДД России Михаил Черников. Он отметил, что подобные проверки должны быть добровольными.

Сейчас при замене прав раз в 10 лет водитель проходит медкомиссию, но никакие специальные тесты не сдаёт. Представители Союза автошкол в этом году уже предлагали ввести обязательную переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. Но в Госдуме не одобрили эту инициативу.

Проверять знания водителей предлагают потому, что за последние годы свод правил для водителей изменился до неузнаваемости. Многих привычных правил уже не существует, а также появилось много новых. 

 

Новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»АГН «Москва»

Новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»

Например, согласно Техническому регламенту Таможенного союза, с 1 января 2017 года все новые автомобили на территории РФ должны быть оснащены системой оповещения о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Также в прошлом году начинающим водителям запретили буксировать транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде, управлять автомобилем без знака «Начинающий водитель».

С марта этого года вступило в силу постановление, согласно которому водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку со светоотражающими полосами при выходе из автомобиля вне населённых пунктов в тёмное время суток.

Новые правила, которые никто не знает, на руку сотрудникам ГИБДД. Ведь за них можно массово штрафовать водителей. Незнание закона не освобождает от ответственности. Многие водители уверены: главное — уметь крутить баранку без негативных последствий для себя и окружающих.  

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов:

Инициатива эта логичная. Она имеет под собой основание. Потому что изменения в ПДД выходят по нескольку раз в год. Многие водители не отслеживают их. Получается, что на дорогах все ездят по разным правилам. Кто-то по правилам 2005 года, кто-то по правилам 2015 года, кто-то по правилам 2018 года. Это вызывает путаницу и повышает аварийность. Естественно, было бы идеально, если бы раз в 10 лет человек обновлял знания ПДД у себя в голове. Но возникает проблема. Каждый год водительское удостоверение меняют 6 млн человек. Экзаменационное подразделение ГИБДД рассчитано на приём 1,5–2 млн человек. Пропускная способность инфраструктуры заведомо ниже, чем количество людей, которые меняют своё водительское удостоверение. Этот экзамен можно сделать дистанционным, без физического присутствия человека.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин:

Я думаю, никто не будет сдавать этот экзамен по своей инициативе. Мало кто захочет тратить на это время. Если такой экзамен введут в обязательном порядке, я против. Это новый способ выкачивать из людей деньги. Нажиться на этом смогут многие. Начиная от автошкол, заканчивая государством. Ведь за сдачу экзамена придётся платить отдельно. У меня другое предложение: надо отменить этот обмен водительских удостоверений совсем. Выдавать одно и на всю жизнь.

#госдума #ГИБДД #водители #дороги #авто #водительскиеправа #экзамены
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