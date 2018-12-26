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ГИБДД ужесточит наказание за повторное вождение без прав

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Штраф за повторную езду без прав может быть увеличен.

По словам начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова, сейчас водитель, повторно севший за руль без прав, должен выплатить штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей, что не соответствует тяжести деяния.

«Речь идёт об увеличении штрафа за данное деяние (от 20 000 до 30 000 рублей), административном аресте до 15 суток, а также об обязательных работах от 100 до 200 часов», — сказал Черников.

Ранее News.ru писал о том, что число принудительно взыскиваемых штрафов ГИБДД с водителей в Москве снизилось в два раза благодаря 50-процентной скидке при быстрой оплате.


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