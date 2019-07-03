https://static.news.ru/photo/e46cc8e8-9d24-11e9-99e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госавтоинспекция объявила о намерении создать рабочую группу, которая проанализирует и улучшит Правила дорожного движения.

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что не только у рядовых автомобилистов, но даже и у личного состава министерства возникают трудности с нахождением пунктов и подпунктов в тексте Правил, поэтому пришло время провести их ревизию, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, минтранс разрабатывает новую методику размещения камер фотовидеофиксации правонарушений на дорогах. Предполагается, что это позволит уменьшить количество претензий со стороны водителей.