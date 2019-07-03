Госавтоинспекция объявила о намерении создать рабочую группу, которая проанализирует и улучшит Правила дорожного движения.
Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что не только у рядовых автомобилистов, но даже и у личного состава министерства возникают трудности с нахождением пунктов и подпунктов в тексте Правил, поэтому пришло время провести их ревизию, передаёт
Как писал News.ru ранее, минтранс разрабатывает новую методику размещения камер фотовидеофиксации правонарушений на дорогах. Предполагается, что это позволит уменьшить количество претензий со стороны водителей.