https://static.news.ru/photo/bc3dabda-9d8d-11e9-aa2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Порядок установки на дорогах средств фото- и видеофиксации в настоящее время не проработан. ГИБДД исправит этот пробел. Об этом заявил глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Сегодня сложно сказать, установлена та или иная видеокамера объективно или нет, с нарушениями или без таковых, отметил генерал. При этом он уточнил, что речь идёт о передвижных комплексах.

В ГИБДД будет создана рабочая группа, которая займётся разработкой требований к установке средств видеофиксации. Только после решения этого вопроса можно будет говорить об ответственности за нарушения при установке камер.

Мы также вышли с предложением, что такие системы должны согласовываться с органами Госавтоинспекции, и не только установка таких камер, но и соотношение установки камер к улично-дорожной сети, в первую очередь к скоростному режиму, — цитирует Черникова РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Минтранс приступил к разработке новой методики размещения видеокамер на дорогах. В ведомстве полагают, что это поможет снизить число претензий со стороны водителей.