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ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

ГИБДД не планирует перепроверять знания правил дорожного движения у россиян раз в 10 лет при замене водительских удостоверений. Этот вопрос только обсуждается в профессиональном сообществе, однако предпосылок для изменения регламента нет, заявили в ведомстве.

Там отметили, что проведение экзамена может быть целесообразным, однако речь в таком случае может идти исключительно о «добровольном порядке его прохождения и на безвозмездной основе».

«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и, соответственно, изменений в законодательство не планирует», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Предложение о переэкзаменовке, как ранее сообщал News.ru, озвучили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе. Они аргументировали это тем, что уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, а это негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В ГИБДД назвали идею «хорошей инициативой».


#безопасность #ПДД #экзамены #транспорт
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