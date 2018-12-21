ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей

https://news.ru/storage/news/dcff7c3497c0c1a2f07dfb8678e8312f/ecff7631-2185-42e2-a841-5779122500cf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

ГИБДД не планирует перепроверять знания правил дорожного движения у россиян раз в 10 лет при замене водительских удостоверений. Этот вопрос только обсуждается в профессиональном сообществе, однако предпосылок для изменения регламента нет, заявили в ведомстве.

Там отметили, что проведение экзамена может быть целесообразным, однако речь в таком случае может идти исключительно о «добровольном порядке его прохождения и на безвозмездной основе».

«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и, соответственно, изменений в законодательство не планирует», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Предложение о переэкзаменовке, как ранее сообщал News.ru, озвучили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе. Они аргументировали это тем, что уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, а это негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В ГИБДД назвали идею «хорошей инициативой».