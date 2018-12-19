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ГИБДД: новый экзамен на права доработан после анализа ДТП

Андрей Любимов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Задания практической части экзамена на водительское удостоверение изменятся после реформы, сообщил начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. После анализа аварий было решено заменить некоторые упражнения на площадке, а старые перенести в «город».

На закрытой территории будут проверять умение разворачиваться в ограниченном пространстве, заезжать в гараж, парковаться у погрузочной эстакады, производить сцепку и расцепку, а также выполнять параллельную парковку, передаёт слова полицейского РИА Новости.

Совершенно новых упражнений после изменений не появится, отметил он. А многие умения, которые раньше проверялись на автодроме, теперь будут выполняться в условиях городского движения. Гиляков привёл в пример поворот на 90 градусов, который можно сделать на обычном перекрёстке.

«Предусматривается проведение проверки ряда первоначальных навыков управления в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого предусмотрены участки дорог с малоинтенсивным движением, закрытые площадки, территории с твёрдым покрытием», — добавил он.

Инспектор также отметил, что менее 2% ДТП в реальных условиях происходит при движении задним ходом и при парковке. Эти навыки сейчас проверяются во время экзамена на права.

Ранее News.ru сообщал, что россияне, желающие получить водительское удостоверение, будут сдавать не шесть упражнений на «площадке», а три. Соответствующее предложение в ГИБДД направила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ).


#ГИБДД #водители #экзамены #права
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