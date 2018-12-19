ГИБДД: новый экзамен на права доработан после анализа ДТП

Задания практической части экзамена на водительское удостоверение изменятся после реформы, сообщил начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. После анализа аварий было решено заменить некоторые упражнения на площадке, а старые перенести в «город».
На закрытой территории будут проверять умение разворачиваться в ограниченном пространстве, заезжать в гараж, парковаться у погрузочной эстакады, производить сцепку и расцепку, а также выполнять параллельную парковку, передаёт слова полицейского РИА Новости.
Совершенно новых упражнений после изменений не появится, отметил он. А многие умения, которые раньше проверялись на автодроме, теперь будут выполняться в условиях городского движения. Гиляков привёл в пример поворот на 90 градусов, который можно сделать на обычном перекрёстке.
«Предусматривается проведение проверки ряда первоначальных навыков управления в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого предусмотрены участки дорог с малоинтенсивным движением, закрытые площадки, территории с твёрдым покрытием», — добавил он.
Инспектор также отметил, что менее 2% ДТП в реальных условиях происходит при движении задним ходом и при парковке. Эти навыки сейчас проверяются во время экзамена на права.
Ранее News.ru сообщал, что россияне, желающие получить водительское удостоверение, будут сдавать не шесть упражнений на «площадке», а три. Соответствующее предложение в ГИБДД направила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ).