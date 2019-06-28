Система обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле появится в РФ.
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В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России, — сообщили агентству в Госавтоинспекции.
В 2018 году в 19,9 тыс. авариях участниками были дети. ДТП как правило происходили по вине взрослых. Тренинги для них в этом году проведут в 30 городах России.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренних дел России готово разработать «стратегический документ», призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.