https://static.news.ru/photo/fb977d24-99cd-11e9-8dc2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Система обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле появится в РФ.

По данным ТАСС , проект будет рассчитан на три года, и охватит 100 городов в 85 российских субъектах.

В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России, — сообщили агентству в Госавтоинспекции.

В 2018 году в 19,9 тыс. авариях участниками были дети. ДТП как правило происходили по вине взрослых. Тренинги для них в этом году проведут в 30 городах России.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренних дел России готово разработать «стратегический документ», призванный к 2030 году снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.