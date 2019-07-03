https://static.news.ru/photo/e18fc9fc-9d8f-11e9-b240-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госавтоинспекция рассчитывает, что внедрение беспилотных автомобилей положительно скажется на снижении количества дорожно-транспортных происшествий, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, ведомство серьёзно поддерживает развитие данной программы.

Если это позволит водителю исключить человеческий фактор, а у нас 90% — это именно человеческий фактор в поведении. И когда эта система позволит исключить те или иные деяния или минимизировать их практически до нуля, то эта система будет внедрена, — отметил он.

При этом Черников отметил, что это не означает передвижение машин без водителей, однако компьютер при возникновении риска сможет принимать на себя полномочия в части предотвращения аварии, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госдума поддержала предложение конфисковывать автомобили у пьяных водителей при ДТП.