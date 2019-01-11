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ГИБДД доработала экзамен на получение прав

Андрей Любимов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Государственная инспекция безопасности дорожного движения доработала правила экзамена для получения прав на управление автомобилем. Теперь практическая часть экзамена станет единой.

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru. Изменения были внесены с учётом предложений автошкол.

Кроме того, теперь в автомобиле не сможет находиться сотрудник автошколы, который является владельцем транспортного средства, пишет URA.RU.

Как ранее писал News.ru, МВД РФ предложит правительству проект изменений порядка сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Ведомство предлагает объединить «площадку» и «город».

Инициатива также подразумевает проверку навыков будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.


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