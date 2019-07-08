https://static.news.ru/photo/d3af83bc-a187-11e9-a683-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NVO/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Солнечные батареи установят на крыше реконструируемого здания ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве.

После реконструкции электростанция станет новым культурным объектом, где будут проходить концерты, спектакли, выставки и кинопоказы. По данным пресс-службы Москомархитектуры, солнечные батареи, которые установят до конца осени 2019 года, позволят ГЭС-2 самостоятельно вырабатывать до 10% потребляемой энергии.

Кроме того, комплекс будет оборудован специальной системой фильтрации грунта. Она позволит собирать, очищать и использовать в туалетах и для полива растений дождевую воду и снег, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что энергетики Иркутской области возведут до 24 июля текущего года новые источники электроснабжения для очистных сооружений и канализационной насосной станции в подтопленном во время паводка городе Тулун Иркутской области.