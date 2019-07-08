Солнечные батареи установят на крыше реконструируемого здания ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве.
После реконструкции электростанция станет новым культурным объектом, где будут проходить концерты, спектакли, выставки и кинопоказы. По данным пресс-службы Москомархитектуры, солнечные батареи, которые установят до конца осени 2019 года, позволят ГЭС-2 самостоятельно вырабатывать до 10% потребляемой энергии.
Кроме того, комплекс будет оборудован специальной системой фильтрации грунта. Она позволит собирать, очищать и использовать в туалетах и для полива растений дождевую воду и снег, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что энергетики Иркутской области возведут до 24 июля текущего года новые источники электроснабжения для очистных сооружений и канализационной насосной станции в подтопленном во время паводка городе Тулун Иркутской области.