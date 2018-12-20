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Германия вновь требует от России вернуть вывезенные ценности

Frank May/picture alliance/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Германия опять требует от России возвращения культурных ценностей, вывезенных с немецкой территории после Второй мировой войны. В Берлине считают, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что оговаривалось в Гаагских правилах ведения войны от 1907 года.

Со своей стороны Берлин готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посольства ФРГ в Москве.

Самыми известными объектами, которые Германия рассчитывает вернуть, являются находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад. Кроме того, речь может идти о тысяче уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.

Немцы напоминают, что в 2017 году было четыре случая возвращения российских культурных объектов из Германии. Это были картины, вывезенные в 1944 году из Гатчинского дворца.

По словам спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, обмена культурными ценностями быть не может, пока между странами нет здорового политического диалога. Он также заявил изданию, что во время войны из СССР были вывезены сотни тысяч культурных объектов, из которых возвращены только несколько десятков.

Ранее News.ru сообщал, что вывезенные колонизаторами 26 предметов культурного наследия будут возвращены в Бенин. Соответствующее решение принял президент Франции Эммануэль Макрон. Предназначенные для возвращения предметы были вывезены из дворца Беханзина как военные трофеи после сражений в 1892 году.


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