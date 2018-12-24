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Генсек ОБСЕ опасается «огромного пожара» в Крыму

Сергей Аверин/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Россией и Украиной может обостриться. Наиболее вероятные точки эскалации, по его словам, это Крым и линия разграничения в Донбассе.

«Из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар», — приводит ФАН слова Гремингера.

Опасения генсека связаны с тем, что если республики Донбасса окажутся под военным давлением, Москва предоставит им помощь.

При этом он отмечает, что не ждет прорыва на мирных переговорах в ближайшем будущем, так как «новых импульсов» от «нормандской четверки» в сфере урегулирования конфликта в Донбассе пока нет, а «политическая воля для примирения попросту отсутствует».

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что увеличение присутствия ВСУ наблюдается в районе трёх населенных пунктов в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина продолжает стягивать запрещённое оружие к линии соприкосновения в нарушение Минских договорённостей, писал News.ru.


#донбасс #украина #крым #ОБСЕ
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