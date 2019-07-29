https://static.news.ru/photo/0299837c-b1f4-11e9-92b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сроки рассмотрения обращений в Генеральную прокуратуру РФ должны резко сократиться после внедрения сервиса «Надзор-WEB». Комплекс начнёт функционировать в августе.

Программное обеспечение создавалось для внешнего и внутреннего документооборота ведомства, пишет ТАСС . Технология увеличит пропускную способность обработки жалоб и позволит полностью перейти на веб-интерфейс.

Данный проект можно называть революционным для госорганов, и это не преувеличение. В прокуратуре будет создана единая база данных, и уголовные дела, и надзорное производство, и ряд других документов будут существовать исключительно в одной электронной версии без перерегистрации в подведомственных организациях, — объяснил гендиректор компании-разработчика Андрей Козлов.

Он предположил, что к 2025 году срок обработки документов органами прокуратуры сократится до 10 дней. В настоящее время показатель составляет от 30 до 90 дней.

Ранее News.ru сообщал, что чаще всего российские бизнесмены жалуются на рейдерство и необоснованное уголовное преследование. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.