https://static.news.ru/photo/c01d4af4-90f3-11e9-86e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Минпросвещения допустило свыше 50 фактических и технических ошибок при создании нового федерального перечня школьных учебников. Об этом в письме на имя главы ведомства Ольги Васильевой сообщил замгенпрокурора Александр Буксман.

Новый список был утверждён в декабре 2018 года. При его формировании из предыдущего перечня исключили учебники с ошибочными и устаревшими данными, что привело к его сокращению более чем на треть.

По словам Буксмана, это свидетельствует о несоблюдении министерством процедуры создания перечня. Он пояснил, что Минпросвещения нарушило собственные решения, запрещающие отправлять на экспертизу сразу весь список учебников. Согласно им, можно добавлять или исключать только отдельные наименования, но не признавать перечень целиком недействительным, сообщает РБК .

Замгенпрокурора предложил Минпросвещения внести исправления в приказ о федеральном перечне учебников от 2018 года, а также сообщить о выполнении предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая ранее обнаружила в действиях ведомства нарушения законодательства о конкуренции. На таковые в службу пожаловались ряд издательств, чьи учебники были исключены из списка.

Ранее News.ru писал, что в Петербурге сотрудники полиции изъяли 160 тысяч поддельных учебников. Ущерб издателю-правообладателю составил около миллиона рублей.