https://static.news.ru/photo/585e58b8-b772-11e9-b82b-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Статистику по лесным пожарам искажали власти Иркутской области, а также других регионов, где сейчас горят леса.

Об этом заявил представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

По его словам, параметры ЧП занижались и из-за этого спецслужбы не успевали адекватно реагировать на ситуации, пояснил Федосов РИА Новости .

Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка ещё идёт, по Бурятии таких случаев выявлено не было, — сказал он.

Ещё одной проблемой, которая отразилась на сроках тушения, является волокита, констатировал представитель ГП. Он рассказал, что из-за неё власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров.

Правоохранители также не всегда реагируют на ситуацию. В качестве примера Федосов привёл Красноярский край. Там в 2018 году по факту поджога леса было возбуждено только одно уголовное дело, «что говорит о недостаточной работе в этом отношении».

При этом, по данным МЧС, основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём, писал News.ru. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог.