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Генеральная прокуратура России передала в суд материалы уголовного дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Ему вменяют хищение свыше 11 млрд рублей, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры .

По версии силовиков, в период с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе организованной преступной группы вместе с рядом должностных лиц правительства Мособласти похитил у предприятий ЖКХ право требовать задолженность у муниципальных образований, а также средства областных учреждений. Фигурант не признал свою причастность к финансовым махинациям.

В январе 2019 года французские правоохранительные органы передали России бывшего чиновника. Дело о депортации беглого политика рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года. На заседаниях присутствовал представитель Кремля. По итогам слушаний, европейские юристы приняли решение выдать Кузнецова Москве. Соответствующий документ подписан 21 ноября 2017 года.

Кроме того, заочно приговорена Жанна Булах — бывшая жена Кузнецова. Её признали виновной в мошенничестве. Уголовное дело в отношении Булах следствие выделило в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией, писал News.ru.

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