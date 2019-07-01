Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко поручил сотрудникам ведомства совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в аэропорту Шереметьево. Причиной интереса к воздушной гавани стали систематические задержки выдачи багажа.
В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что в аэропорт выехали сотрудники ведомства. Они проведут комплексное изучение ситуации и дадут ей надлежащую правовую оценку, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Шереметьево вновь оказалось в центре скандала. Тысячи пассажиров вынуждены по несколько часов ждать очередь на регистрацию и сдачу багажа. За два выходных дня, 29 и 30 июня, не отправлено по назначению около 9 тыс. единиц багажа. Чемоданы досылают на следующих рейсах.