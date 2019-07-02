https://static.news.ru/photo/c41d2fec-9cb6-11e9-af54-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, фигурантом которого был журналист Иван Голунов, действительно передано в Следственный комитет (СК). Информацию об этом подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Такое решение есть, — цитирует его « Интерфакс ».

Он уточнил, что дело передано из центрального аппарата Генпрокуратуры в центральный аппарат СК.

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра были найдены свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11 числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Ранее, как писал News.ru, о передаче дела в СК рассказал адвокат Сергей Бадамшин. В то же время «Медуза» опубликовала расследование Голунова, с которым тот связывал своё задержание и последовавший арест.