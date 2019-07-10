https://static.news.ru/photo/7bb06bd0-a32c-11e9-a9b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Улитин/wikipedia.org/CC BY 3.0

Генеральная прокуратура России не нашла оснований для проверки «Роснефти» после публикаций о возможном использовании руководством компании корпоративных самолётов в личных целях.

Предусмотренных ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» оснований для организации проверки по обращению не установлено, — ответили на запрос BBC в Генпрокуратуре.

В июне агентство Reuters сообщило, что корпоративные самолёты «Роснефти» летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, когда там отдыхал глава компании Игорь Сечин и люди из его окружения. Журналисты подсчитали, что с января 2015 по май 2019 года их самолёты совершили 290 перелётов, из которых 96 — во время праздничных и выходных дней.

Как писал News.ru, «Роснефть» отреагировала на эту публикацию Reuters. В российской нефтяной компании обвинили агентство в подтасовке фактов и проведении несанкционированной слежки за сотрудниками корпорации. В компании также подчеркнули, что это является вмешательством не только в служебную деятельность фирмы, но и в частную жизнь. А также отметили, что агентство «превратилось в информационную диверсионную группу, обслуживающую задачи спецслужб заинтересованных государств».