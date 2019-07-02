https://static.news.ru/photo/fc91950c-9cbb-11e9-aa3d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заявил, что деятельность контролирующих дорожное движение органов, включая ГИБДД, «далека от совершенства». По его словам, это является препятствием к улучшению общей ситуации в этой сфере.

Контроль за содержанием дорог со стороны ГАИ ослаблен, подчеркнул он.

Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности, — передаёт его слова РИА Новости .

Такая проблема наблюдается в Кировской, Костромской, Нижегородской, Омской, Псковской и Смоленской областях, отметил чиновник.

Кроме того, сотрудники дорожной полиции во время работы над делами об административных правонарушениях постоянно нарушают нормы КоАП и игнорируют права участников процесса. Также с нарушениями инспекторы принудительно взыскивают штрафы.

Буксман добавил, что граждане недовольны работой ведомства по снятию запретов на регистрацию транспортных средств после решения Службы судебных приставов.

Ранее, как писал News.ru, Генпрокуратура предложила ввести административную ответственность за «умышленные уловки» владельцев камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Помимо этого, заявил Буксман, ответственность должны нести и владельцы такого оборудования, если оно установлено с нарушениями.