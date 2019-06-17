Сумма ущерба от преступлений, причинивших вред экологии, в 2018 году составила 12 млрд рублей, сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник.
По его словам, нарушениям такого характера ведомство уделяет особое внимание, передаёт
Не всегда причинённый ущерб удаётся возместить, — отметил он в ходе российско-китайского круглого стола «Защита природных ресурсов» в Хабаровске.
Мирошник уточнил, что одной из самых криминогенных сфер остаётся экспорт леса и продукции лесопереработки, а значительный вред причиняют как незаконная вырубка, так и контрабанда.
Особую озабоченность вызывает участие в таких преступлениях должностных лиц органов государственной власти, — заявил он.
Представитель ГП подчеркнул, что такое покровительство позволяет преступникам рубить лес в больших объёмах, передаёт
Как писал News.ru, ранее заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что бесконтрольное разрастание свалок и непринятие мер по контролю за обращением с твёрдыми отходами привели к тому, что в некоторых случаях условия для жизни населения стали непригодными.