https://static.news.ru/photo/290515ca-90c1-11e9-967d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сумма ущерба от преступлений, причинивших вред экологии, в 2018 году составила 12 млрд рублей, сообщил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник.

По его словам, нарушениям такого характера ведомство уделяет особое внимание, передаёт ФАН .

Не всегда причинённый ущерб удаётся возместить, — отметил он в ходе российско-китайского круглого стола «Защита природных ресурсов» в Хабаровске.

Мирошник уточнил, что одной из самых криминогенных сфер остаётся экспорт леса и продукции лесопереработки, а значительный вред причиняют как незаконная вырубка, так и контрабанда.

Особую озабоченность вызывает участие в таких преступлениях должностных лиц органов государственной власти, — заявил он.

Представитель ГП подчеркнул, что такое покровительство позволяет преступникам рубить лес в больших объёмах, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что бесконтрольное разрастание свалок и непринятие мер по контролю за обращением с твёрдыми отходами привели к тому, что в некоторых случаях условия для жизни населения стали непригодными.