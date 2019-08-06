https://static.news.ru/photo/9e4d4284-b840-11e9-8b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что в Иркутской области выявили факты, доказывающие начало лесных пожаров ради сокрытия незаконных вырубок.

Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки, — сообщил Куренной на интернет-канале «Эфир».

Он также заявил о необходимости серьёзного контроля за местами законных рубок и борьбы с незаконными.

Как писал News.ru, экс-министру лесного комплекса Приангарья Сергею Шеверде было предъявлено обвинение. Его подозревают в превышении должностных полномочий, а также в пособничестве незаконной рубке леса и нарушению режима особо охраняемых природных территорий.