https://static.news.ru/photo/f726b6b6-9cab-11e9-8b59-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Генпрокуратура предложила ввести административную ответственность за «умышленные уловки» владельцев камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Помимо этого, ответственность должны нести и владельцы такого оборудования, если оно установлено с нарушениями, заявил первый заместитель главы надзорного ведомства Александр Буксман.

На заседании коллегии он также указал на необходимость установить единые требования к размещению дорожных знаков на всей территории страны.

По словам Буксмана, зачастую камеры устанавливают без документации об организации дорожного движения, без учёта состояния аварийности и без обязательных знаков, предупреждающих водителей о фото- или видеофиксации.

Представитель надзорного ведомства привёл несколько примеров, когда без соответствующих согласований на федеральных трассах были установлены знаки ограничения скорости, а также рассказал о ситуациях с размещением знаков «Остановка запрещена» непосредственно перед пешеходными переходами и о фиксации неправильной парковки в момент, когда автомобиль стоит в транспортном заторе.

Ошибки свойственны любым цифровым системам. Но недопустимы умышленные уловки их владельцев в целях незаконного обогащения, — цитирует Буксмана ТАСС .

По мнению замгенпрокурора, камеры фотовидеофиксации, которые установлены для снижения аварийности на дорогах, в ряде случаев «стали коммерческими проектами региональных органов власти и бизнесменов». Он отметил, что в регионах для создания систем фотовидеофиксации зачастую заключают соглашения между органами власти и частными компаниями, которым причитается до 90% доходов от штрафов, наложенных с помощью камер.

При этом, признал Буксман, прокуроры «недостаточно глубоко» погрузились в проблему. Он потребовал проанализировать ситуацию и принять действенные меры.

Ранее, как писал News.ru, в ГИБДД заявили, что в 2019 году количество видеокамер на федеральных трассах увеличится на 10%. Запланирована установка в общей сложности более тысячи комплексов фотовидеофиксации.