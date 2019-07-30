https://static.news.ru/photo/dc4d85c8-b2a8-11e9-94b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Генпрокуратура начнёт проверку пенсионных фондов. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. По его словам, проверки стартуют уже в августе.

По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации её проведения надо подойти с особой тщательностью, — цитирует его ТАСС .

Он отметил, что в ходе проверок ведомство намерено выявить факты незаконного перевода пенсионных накоплений россиян из Пенсионного фонда РФ в нецелевое использование. Все эти случаи, по его словам, должны получить правовую оценку.

Ранее, как писал News.ru, ПФР предупредил россиян о возможных переплатах пенсий. Эти деньги впоследствии придётся вернуть. Как уточнили в ведомстве, к начислению «лишних» денег приводят обстоятельства, об изменении которых получатель пенсии обязан своевременно уведомить фонд.