https://static.news.ru/photo/ddfcb074-9a89-11e9-8cca-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Березин Фото: gov.cap.ru

Сотрудниками дорожной полиции в Собинском районе Владимирской области был остановлен автомобиль Mitsubishi Outlander, водитель которого вёл себя на дороге достаточно агрессивно. Перестраивался из полосы в полосу, подрезал другие машины.

Как сообщает Telegram-канал «112», при проверке документов выяснилось, что за рулём находился заместитель командира Приволжского округа Росгвардии Евгений Березин.

Уточняется, что у генерал-майора были замечены признаки явного алкогольного опьянения.

На предложение пройти медосвидетельствование генерал Росгвардии ответил отказом и был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.

Ранее в МВД РФ предложили делать экспресс-анализ слюны для выявления пьяных водителей, чтобы объективнее оценивать их состояние, писал News.ru.