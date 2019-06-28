Сотрудниками дорожной полиции в Собинском районе Владимирской области был остановлен автомобиль Mitsubishi Outlander, водитель которого вёл себя на дороге достаточно агрессивно. Перестраивался из полосы в полосу, подрезал другие машины.
Как сообщает Telegram-канал «112», при проверке документов выяснилось, что за рулём находился заместитель командира Приволжского округа Росгвардии Евгений Березин.
Уточняется, что у генерал-майора были замечены признаки явного алкогольного опьянения.
На предложение пройти медосвидетельствование генерал Росгвардии ответил отказом и был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.
Ранее в МВД РФ предложили делать экспресс-анализ слюны для выявления пьяных водителей, чтобы объективнее оценивать их состояние, писал News.ru.