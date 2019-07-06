Генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов прокомментировал задержания и аресты сотрудников ведомства, обвиняемых в разбойном нападении на банк. По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Михайлов указал на то, что происходящее является серьёзной проблемой как для самих спецслужб, так и для безопасности страны. Он сообщил, что все старые кадры ведомства просто в шоке от ситуации.
Тревожит и то, что сегодня мы сталкиваемся с самым широким кругом подразделений, которые принимают участие в преступной деятельности. В одном месте подлатаем, так в другом рвется, как тришкин кафтан, — добавил генерал в интервью «Московскому Комсомольцу».
Ранее News.ru писал, что Московский гарнизонный военный суд (МГВС) удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Пять силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест.