https://static.news.ru/photo/e74f2a84-9ff3-11e9-8276-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов прокомментировал задержания и аресты сотрудников ведомства, обвиняемых в разбойном нападении на банк. По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».

Михайлов указал на то, что происходящее является серьёзной проблемой как для самих спецслужб, так и для безопасности страны. Он сообщил, что все старые кадры ведомства просто в шоке от ситуации.

Тревожит и то, что сегодня мы сталкиваемся с самым широким кругом подразделений, которые принимают участие в преступной деятельности. В одном месте подлатаем, так в другом рвется, как тришкин кафтан, — добавил генерал в интервью « Московскому Комсомольцу ».

Ранее News.ru писал, что Московский гарнизонный военный суд (МГВС) удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Пять силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест.