Внеплановую проверку телеканала «Дождь» начала налоговая инспекция. Об этом сообщила генеральный директор издания Наталья Синдеева.
Проверка телеканала, по мнению Синдеевой, может быть связана с тем, как «Дождь» освещал протесты поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, состоявшиеся в столице 27 июля, пишет «
Судя по списку запрашиваемой информации, наша работа в последние дни и эта проверка взаимосвязаны, — предположила Синдеева.
Гендиректор «Дождя» на своей странице в
До этого главному редактору издания Александре Перепеловой вручили повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о беспорядках 27 июля. По её информации, допрос касался деятельности телеканала во время освещения протестных акций.
Как писал News.ru, в анонимных Telegram-каналах появилась фотография документа, в котором замруководителя Главного следственного управления СК якобы благодарит «Дождь» за содействие, так как почти 11 часов трансляции акции протеста помогли в создании доказательной базы для привлечения к ответственности митингующих. Позднее в ведомстве опровергли эту информацию.