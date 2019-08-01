https://static.news.ru/photo/6644ce34-b476-11e9-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Внеплановую проверку телеканала «Дождь» начала налоговая инспекция. Об этом сообщила генеральный директор издания Наталья Синдеева.

Проверка телеканала, по мнению Синдеевой, может быть связана с тем, как «Дождь» освещал протесты поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, состоявшиеся в столице 27 июля, пишет « Коммерсант ».

Судя по списку запрашиваемой информации, наша работа в последние дни и эта проверка взаимосвязаны, — предположила Синдеева.

Гендиректор «Дождя» на своей странице в Facebook сообщала, что налоговая инспекция собирается проверить доходы и расходы телеканала, а также факт уплаты налога на прибыль в 2016-2018 годах.

До этого главному редактору издания Александре Перепеловой вручили повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о беспорядках 27 июля. По её информации, допрос касался деятельности телеканала во время освещения протестных акций.

Как писал News.ru, в анонимных Telegram-каналах появилась фотография документа, в котором замруководителя Главного следственного управления СК якобы благодарит «Дождь» за содействие, так как почти 11 часов трансляции акции протеста помогли в создании доказательной базы для привлечения к ответственности митингующих. Позднее в ведомстве опровергли эту информацию.