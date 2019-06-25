https://static.news.ru/photo/81fd82ce-972f-11e9-8d25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев впервые публично высказался о трагедии, произошедшей 5 мая с самолётом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Предварительный анализ Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вызвал у него много вопросов.

МАК сейчас свою работу завершает, есть предварительный анализ, много вопросов к нам и у нас много вопросов, — цитирует ТАСС Савельева.

Он также подчеркнул, что уровень безопасности полётов в «Аэрофлоте» в 2018 году был очень высок — 99,974% (при норме в 99,9%).

Как писал News.ru, председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что отчёту МАК о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево нельзя доверять. По его убеждению, в комиссии по расследованию авиакатастроф не имеют права участвовать организации, которые занимались сертификацией этого типа самолёта. А SSJ 100 в своё время сертифицировал именно МАК.