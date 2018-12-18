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ГД заявит ОБСЕ о гонениях на священников на Украине

Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Госдума планирует обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ в связи с гонениями на украинских священнослужителей, сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

По его словам, организация уже давно должна была оценить действия Киева.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания», — подчеркнул он.

Володин отметил, что ОБСЕ также необходимо заставить украинское правительство перестать оказывать давление на духовенство и прихожан.

Ранее News.ru писал, что Государственная дума может упростить получение российского гражданства пострадавшим за веру украинцам. Депутаты приступили к разработке особого порядка процедуры для тех, кто обратится из-за гонений по религиозным убеждениям.


#украина #госдума #церковь #ОБСЕ #упц #священники
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