ГД заявит ОБСЕ о гонениях на священников на Украине

https://news.ru/storage/news/500d01d8bd385e3f3d90743adb80d6e2/024eb70b-b841-41bb-90bd-0242ca8623ac_850.jpg Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдума планирует обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ в связи с гонениями на украинских священнослужителей, сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

По его словам, организация уже давно должна была оценить действия Киева.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания», — подчеркнул он.

Володин отметил, что ОБСЕ также необходимо заставить украинское правительство перестать оказывать давление на духовенство и прихожан.

Ранее News.ru писал, что Государственная дума может упростить получение российского гражданства пострадавшим за веру украинцам. Депутаты приступили к разработке особого порядка процедуры для тех, кто обратится из-за гонений по религиозным убеждениям.