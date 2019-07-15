https://static.news.ru/photo/a5611a5a-a71f-11e9-b215-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ильдар Бикбаев внёс в нижнюю палату парламента проект закона об обработке персональных данных погибших защитников Отечества для поиска их родственников.

Законопроектом предлагается устранить существующее упущение, препятствующее полноценной работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества, и исключить из сферы действия федерального закона «О персональных данных» обработку персональных данных погибших при защите Отечества в ходе проведения поисковой работы по установлению родственных связей, — говорится в пояснительной записке.

Бикбаев указывает на то, что организации, ведущие поиск, публикуют данные обнаруженных погибших при защите Отечества в социальных сетях и средствах массовой информации. Но обнародование этой информации противоречит закону «О персональных данных». Так, в случае смерти субъекта персональных данных согласие на их обработку должны давать наследники, если оно не было дано субъектом персональных данных при его жизни, сообщает агентство городских новостей « Москва ».

Как ранее сообщал News.ru, Минкомсвязи России предложило запретить юридическим и физическим лицам создавать общедоступные базы с персональными данными, собранными из государственных информационных систем (ГИС). Обработка персональных данных, согласно проекту ведомства, будет строго учитываться и сертифицироваться, а в самих ГИС не должно содержаться избыточной информации. Операторы данных, самостоятельно получившие и передавшие их другим лицам на обработку, должны будут контролировать и отвечать за эту информацию.