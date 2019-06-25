https://static.news.ru/photo/b5561826-9765-11e9-9674-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума приняла законопроект о снятии ограничений на использование нацисткой символики в фильмах и книгах при отсутствии пропаганды.

Авторами данной инициативы стали депутаты Елена Ямпольская и Василий Пискарев. Новый документ устранит расхождение в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Первый запрещает показ нацисткой символики, а второй — использование её в любой форме. Таким образом, все картины о ВОВ были незаконными.

Кроме того, законопроект отменяет административное наказание за демонстрацию нацисткой символики, говорится на сайте ГД.

Как писал News.ru, число россиян, привлечённых к ответственности за применение нацистской символики, за последние 10 лет существенно возросло. Основным наказанием за это правонарушение является штраф до 2 тыс. рублей, или до 2,5 тыс. рублей — в случае сбыта продукции с такой символикой.