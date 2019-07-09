Депутаты ГД приняли закон о включении в программу «Дальневосточный гектар» Бурятии и Забайкальского края.
По мнению политиков, эта мера необходима для борьбы с оттоком местного населения и вовлечения неиспользуемых земель в хозоборот. Соответствующий документ опубликован на официальном
Земельные участки в этих регионах передадут в безвозмездное пользование в три этапа. Первый этап начнётся с 1 августа 2019 года и продлится до 1 февраля 2020 года. В этот период заявления смогут подать только местные жители.
На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) заявление смогут подать граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в субъектах, входящих в состав ДФО. Затем с 1 августа 2020 года такая возможность предоставляется любому россиянину. Однако они должны являться участниками программы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников.
Как ранее писал News.ru, МВД России разработало проекты указа президента РФ и постановления правительства о государственной поддержке переселенцев на Дальний Восток путём увеличения размера подъёмных и выдачи субсидии на покупку или строительство жилья.