https://static.news.ru/photo/6ec5c894-a254-11e9-98cb-fa163e074e61_1024.jpg Бурятия Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Депутаты ГД приняли закон о включении в программу «Дальневосточный гектар» Бурятии и Забайкальского края.

По мнению политиков, эта мера необходима для борьбы с оттоком местного населения и вовлечения неиспользуемых земель в хозоборот. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

Земельные участки в этих регионах передадут в безвозмездное пользование в три этапа. Первый этап начнётся с 1 августа 2019 года и продлится до 1 февраля 2020 года. В этот период заявления смогут подать только местные жители.

На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) заявление смогут подать граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в субъектах, входящих в состав ДФО. Затем с 1 августа 2020 года такая возможность предоставляется любому россиянину. Однако они должны являться участниками программы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников.

Как ранее писал News.ru, МВД России разработало проекты указа президента РФ и постановления правительства о государственной поддержке переселенцев на Дальний Восток путём увеличения размера подъёмных и выдачи субсидии на покупку или строительство жилья.