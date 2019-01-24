Депутат предложил россиянам побыть блокадниками

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Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил россиянам прожить день, питаясь только блокадной порцией хлеба в 125 г и водой. Акция состоится 27 января — в годовщину снятия блокады Ленинграда.

Бикбаев считает, что так можно лучше понять «эмоциональное состояние людей во время войны». В комментарии РИА Новости он отметил, что мероприятие несёт патриотический смысл.

По инициативе Бикбаева и башкирского отделения «Поискового движения России» в Бирске выпекли более 12 тыс. порций хлеба по образцу блокадного.

В Башкирии этот хлеб будут раздавать порциями по 125 г на патриотическом мероприятии «Блокадный хлеб». 27 января Бикбаев собирается раздать его в Пискарёвском мемориальном комплексе, в музее хлеба и передать несколько порций руководству Санкт-Петербурга.

В пресс-службе «Поискового движения России» сказали, что предложение Бикбаева нужно воспринимать как метафору.

Ранее News.ru писал, что во время военного парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда покажут новейшую военную технику. Мероприятие пройдёт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 27 января.