USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.98 $ Bitcoin3,584.99 $
МОСКВА-18°C00:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Депутат предложил россиянам побыть блокадниками

duma.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил россиянам прожить день, питаясь только блокадной порцией хлеба в 125 г и водой. Акция состоится 27 января — в годовщину снятия блокады Ленинграда.

Бикбаев считает, что так можно лучше понять «эмоциональное состояние людей во время войны». В комментарии РИА Новости он отметил, что мероприятие несёт патриотический смысл.

По инициативе Бикбаева и башкирского отделения «Поискового движения России» в Бирске выпекли более 12 тыс. порций хлеба по образцу блокадного.

В Башкирии этот хлеб будут раздавать порциями по 125 г на патриотическом мероприятии «Блокадный хлеб». 27 января Бикбаев собирается раздать его в Пискарёвском мемориальном комплексе, в музее хлеба и передать несколько порций руководству Санкт-Петербурга.

В пресс-службе «Поискового движения России» сказали, что предложение Бикбаева нужно воспринимать как метафору.

Ранее News.ru писал, что во время военного парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда покажут новейшую военную технику. Мероприятие пройдёт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 27 января.


#госдума #акция #хлеб
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 12:45, 31 декабря 2018
Рацион украинцев сравнили с блокадным Ленинградом
Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа
политика 17:50, 25 декабря 2018
Чиновники поругались из-за блокады Ленинграда
Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа
общество 14:06, 24 октября 2018
Депутат хочет купить права на комедию о блокаде Ленинграда
Лента новостей
в мире 00:21
Совет Европы сообщил об огромном долге России
в мире 00:20
США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии
происшествия 23:59
СКР выложил видео из сгоревшей квартиры в Балашихе
в мире 23:55
РФ и Китай защитят Венесуэлу от вооружённой агрессии
происшествия 23:45
СК: два хлопка газовых баллонов произошли в Балашихе
Другие новости
общество 20:18
Пресс-секретарь РАН заработала 37 млн рублей на госзакупках
общество 19:49
Историки расскажут правду о расказачивании
общество 19:14
Захарова ответила на предложение Чубайса
общество 18:47
Главврача Кузнецка оштрафовали на 500 рублей за кровати из досок
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top