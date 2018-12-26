«Газпром» сократил корпоративные пенсии

https://news.ru/storage/news/c54c1b0c65c6ced3bfb6f25eaa5ff68c/f2d0ff6e-df73-4a0d-aa1e-de01ff053f50_850.jpg Anton Kavashkin/Global Look Press

В «Газпроме» сокращают срок выплат корпоративных пенсий для бывших сотрудников. Со следующего года их будут получать не 20, а 15 лет после увольнения.

Стаж работы в «Газпроме», дающий право на получение корпоративной пенсии, должен быть не менее 15 лет. Раньше пенсия выплачивалась пожизненно и составляла 10−40% заработка в зависимости от должности, стажа и заслуг. Пять лет назад эти выплаты ограничили 20 годами с момента увольнения, а теперь решили сократить до 15 лет. Об этом РБК рассказали бывшие и действующие сотрудники «Газпрома». По их информации, ужесточение правил вызвано соображениями экономии и увеличением пенсионного возраста.

Ранее News.ru писал, что глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о сокращении размеров доплат к пенсиям губернатора, членов регионального правительства и депутатов думы. Он пояснил, что решение принято с целью приведения в порядок нормативной базы. Фургал назвал постановление о доплатах к пенсиям, действовавшее до его вступления в должность, неправомерным. По словам губернатора, документ устанавливал чрезмерно высокие надбавки. Сокращение доплат в два и более раза позволит региону сэкономить порядка 9 млн рублей. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств.