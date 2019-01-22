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«Газпром» назвал вбросом списание 9 млрд рублей чеченцам

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Заместитель генерального директора по реализации газа компании «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов назвал информацию о списании долгов жителям Чечни на 9 миллиардов рублей «информационным вбросом».

По его словам, Заводской районный суд Грозного действительно обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадёжные к взысканию долги населения Чечни, но о 9 миллиардах рублей в решении суда нет ни слова.

«Сумму мы не озвучивали, её никто не озвучивал. Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадёжной дебиторской задолженности»— цитирует ТАСС слова Амерханова.

Он также предположил, что появление 9 миллиардов является «вбросом», а также отметил, что жалоба по решению грозненского суда уже находится на апелляции в Верховном суде Чеченской Республики, так как наличие дебиторской задолженности не является основанием для её списания. Кроме того, органы прокуратуры не имеют права вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов.

Просьбу о списании долгов местных жителей в правоохранительные органы также направили Самарская, Саратовская области, Башкирия и Чувашия.

Ранее News.ru писал о том, что министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ спецификой региона. По его словам, чеченцы не имеют «суперправ», а просто ратуют за справедливость.


#чечня #Газпром
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