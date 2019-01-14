Контроль над газовыми сетями предложили отдать государству

https://news.ru/storage/news/60689452ad248a525feb8ab6ea977ed6/3cf62873-9e41-4c83-a474-7266f62da7e5_850.jpg Сергей Пивоваров/РИА Новости

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что необходимо установить государственный контроль за эксплуатацией газовых сетей в сфере ЖКХ. К такому выводу сенатор пришёл на фоне трагедий в Магнитогорске и Ростовской области.

Он уверен, что инцидент в Шахтах будет сложно объяснить стечением обстоятельств или техническими ошибками.

«Не исключаю, что следует подумать об изменении самих принципов эксплуатации газовых сетей в сфере ЖКХ. Я имею в виду передачу государству всех функций, связанных с их эксплуатацией», — отметил член Совфеда.

Он уточнил, что это — «крайнее решение», однако речь идёт о жизни и безопасности людей, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

14 января взрыв прогремел в городе Шахты в доме 16 по улице Хабарова. В результате были разрушены четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах здания, ранения получили 5 жильцов дома, ещё один погиб.